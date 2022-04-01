У Києві до інтернету під'єднали вже 805 бомбосховищ

Цивільна інфраструктура столиці поступово набирає обертів

На підступах до столиці України все ще точаться бої. Через загрози атак та періодичні обстріли жителі Києва багато часу проводять у бомбосховищах.

Голова військової адміністрації Києва Микола Жирнов наголосив, що не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це може бути небезпечно.

«Необхідно одразу слідувати до найближчих укриттів, розташування яких можна дізнатися через додаток «Київ Цифровий». Для зручності користування в укриттях встановлено підключення до безкоштовного Wi-Fi. На сьогоднішній день до інтернету підключено вже 805 бомбосховищ по Києву», – йдеться у повідомленні.

Також зазначчається, що Військова адміністрація міста Києва продовжує логістично забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні обʼєкти столиці. Так до унікальної медичної установи столиці дитячої лікарні «Охматдит» були передані необхідні медикаменти, засоби особистої гігієни та продукти харчування довготривалого зберігання.



