У Києві дружні до велосипедистів компанії отримають спеціальні сертифікати



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Буде розроблено спеціальну мапу Bike Friendly Company.

В Києві запускається програма Bike Friendly Company, програма сертифікації закладів, які створили умови для клієнтів на велосипедах.

У середу, 27 лютого, у Київській міській держадміністрації відбудеться презентація програми. Про це повідомляють Громадській організації «Асоціація велосипедистів Києва».

Буде розроблено спеціальну мапу Bike Friendly Company.

Хто матиме користь від мапи локацій:

користувачі велосипеда в Києві зможуть знайти велодружній заклад,

бізнес отримає потік клієнтів, які полюбляють активний відпочинок і вибирають велосипед як транспорт

велотуристи зможуть пізнавати місто у швидкий та комфортний спосіб

Київ буде ставати більш комфортним для людей.

«Учасниками сертифікаційної програми можуть стати кав’ярні та ресторани, готелі, хостели, заклади культури, бізнес-центри, магазини та супермаркети тощо. Під час презентації буде озвучено базові вимоги до компаній, які можуть отримати сертифікат Bike Friendly Company», - повідомили в «Асоціації велосипедистів Києва».