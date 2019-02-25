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    У Києві дружні до велосипедистів компанії отримають спеціальні сертифікати

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    У Києві дружні до велосипедистів компанії отримають спеціальні сертифікати

    Буде розроблено спеціальну мапу Bike Friendly Company.

    В Києві запускається програма Bike Friendly Company, програма сертифікації закладів, які створили умови для клієнтів на велосипедах.

    У середу, 27 лютого, у Київській міській держадміністрації відбудеться презентація програми. Про це повідомляють Громадській організації «Асоціація велосипедистів Києва».

    Буде розроблено спеціальну мапу Bike Friendly Company.

    Хто матиме користь від мапи локацій:

    • користувачі велосипеда в Києві зможуть знайти велодружній заклад,
    • бізнес отримає потік клієнтів, які полюбляють активний відпочинок і вибирають велосипед як транспорт
    • велотуристи зможуть пізнавати місто у швидкий та комфортний спосіб
    • Київ буде ставати більш комфортним для людей.

    «Учасниками сертифікаційної програми можуть стати кав’ярні та ресторани, готелі, хостели, заклади культури, бізнес-центри, магазини та супермаркети тощо. Під час презентації буде озвучено базові вимоги до компаній, які можуть отримати сертифікат Bike Friendly Company», - повідомили в «Асоціації велосипедистів Києва».

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