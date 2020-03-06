У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
В результаті зіткнення автомобілі втратили керування
У ніч на п'ятницю, 6 березня, на проспекті Академіка Глушкова у Києві сталася аварія між двома Renault Megan. Після жорсткого удару автомобілі вилетіли з дороги на територію АЗС. Червоний Renault влетів у стовп, а сірий - у бензовоз, який стояв.
Про це повідомляє Інформатор.
Аварія трапилася близько 01:00. Обидва автомобілі рухалися по проспекту у бік Одеської площі.
Водій сірого Megan розповів, що він їхав у правій смузі і перед ним дівчина на такому ж Megan (тільки червоного кольору) почала повертати на заправку. Чоловік не встиг зреагувати і протаранив Renault в бік.
Після цього водії втратили керування: сірий Renault влетів у бензовоз, а червоний, за кермом якого була дівчина, - у стовп. Пасажира з її автомобіля забрала карета швидкої допомоги.
Для встановлення обставин ДТП на місце викликали слідчо-оперативну групу.