  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)

    • Розсилка
    Обидва автомобілі після зіткнення вилетіли на АЗС - У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    Обидва автомобілі після зіткнення вилетіли на АЗС
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення автомобілі втратили керування

    У ніч на п'ятницю, 6 березня, на проспекті Академіка Глушкова у Києві сталася аварія між двома Renault Megan. Після жорсткого удару автомобілі вилетіли з дороги на територію АЗС. Червоний Renault влетів у стовп, а сірий - у бензовоз, який стояв.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася близько 01:00. Обидва автомобілі рухалися по проспекту у бік Одеської площі.

    Водій сірого Megan розповів, що він їхав у правій смузі і перед ним дівчина на такому ж Megan (тільки червоного кольору) почала повертати на заправку. Чоловік не встиг зреагувати і протаранив Renault в бік.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Після цього водії втратили керування: сірий Renault влетів у бензовоз, а червоний, за кермом якого була дівчина, - у стовп. Пасажира з її автомобіля забрала карета швидкої допомоги.

    Для встановлення обставин ДТП на місце викликали слідчо-оперативну групу.

    Національна поліція України ДТП Київ водій АЗС автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ