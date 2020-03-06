У Києві два Renault влетіли у стовп і в бензовоз на АЗС (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обидва автомобілі після зіткнення вилетіли на АЗС Фото: Інформатор

В результаті зіткнення автомобілі втратили керування

У ніч на п'ятницю, 6 березня, на проспекті Академіка Глушкова у Києві сталася аварія між двома Renault Megan. Після жорсткого удару автомобілі вилетіли з дороги на територію АЗС. Червоний Renault влетів у стовп, а сірий - у бензовоз, який стояв.

Про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 01:00. Обидва автомобілі рухалися по проспекту у бік Одеської площі.

Водій сірого Megan розповів, що він їхав у правій смузі і перед ним дівчина на такому ж Megan (тільки червоного кольору) почала повертати на заправку. Чоловік не встиг зреагувати і протаранив Renault в бік.

Після цього водії втратили керування: сірий Renault влетів у бензовоз, а червоний, за кермом якого була дівчина, - у стовп. Пасажира з її автомобіля забрала карета швидкої допомоги.

Для встановлення обставин ДТП на місце викликали слідчо-оперативну групу.