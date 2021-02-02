На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)

Посадовець вимагав та отримав понад 53 тис. грн хабара за надання приміщення в оренду

Правоохоронці повідомили про підозру в.о. генерального директора одного з державних сільськогосподарських підприємств за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що посадовець вимагав та отримав понад 53 тис. грн хабара від директорки одного з ТОВ за надання в оренду складських та офісних приміщень у м. Переяслав, які перебувають на балансі зазначеного підприємства, та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 6 тис. грн на місяць і сплачувалась окремо.

29 січня після передачі вказаної суми хабара службову особу затримано. Їй повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Рішення суду щодо застосування запобіжного заходу оскаржено в апеляційному порядку.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Київській області.