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    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)

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    Посадовця затримали після передачі вказаної суми хабара&nbsp; - На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)
    Посадовця затримали після передачі вказаної суми хабара 
    Фото: Київська обласна прокуратура

    Посадовець вимагав та отримав понад 53 тис. грн хабара за надання приміщення в оренду

    Правоохоронці повідомили про підозру в.о. генерального директора одного з державних сільськогосподарських підприємств за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    Слідством встановлено, що посадовець вимагав та отримав понад 53 тис. грн хабара від директорки одного з ТОВ за надання в оренду складських та офісних приміщень у м. Переяслав, які перебувають на балансі зазначеного підприємства, та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 6 тис. грн на місяць і сплачувалась окремо.

    29 січня після передачі вказаної суми хабара службову особу затримано. Їй повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Рішення суду щодо застосування запобіжного заходу оскаржено в апеляційному порядку.

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    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)
    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)
    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)
    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)
    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)
    На хабарі викрито керівника одного з державних підприємств (фото)

    Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Головного управління Національної поліції в Київській області.

    Теги: прокуратура кримінал корупція в Україні хабар Київщина
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