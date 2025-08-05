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У Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
Один з підозрюваних є іноземцем
фото з відкритих джерел

Молодиків узяли під варту на два місяці

Двоє хлопців 18 та 23 років познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва на Хрещатику. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, неповнолітню завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували. Про це, як пише «Главком», повідомили у столичній прокуратурі.

Підозрюваних, один з яких є громадянином іноземної держави, правоохоронці затримали.

Під час судового засідання представники прокуратури просили суд взяти підозрюваних під варту без визначення застави й Печерський районний суд м. Києва підтримав позицію сторони обвинувачення. Відносно підозрюваних обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 днів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над шестирічною дівчинкою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

«Главком» писав, що у Мукачеві поліцейські затримали групу неповнолітніх хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років. Вони підозрюються у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки.

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Теги: зґвалтування діти Київ прокуратура

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