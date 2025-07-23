Головна Київ Новини
search button user button menu button

Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, фігуранти справи привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями

Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, експосадовець причетний до розкрадання майже 75 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Перших фігурантів справи правоохоронці викрили навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

Як зазначається, під керівництвом директора департаменту чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян. «Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості. Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

Нагадаємо, посадовиці Управління туризму та промоцій КМДА Марині Радовій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури. Жінка має можливість вийти під заставу в розмірі майже 1 млн грн.

До слова, Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.

Читайте також:

Теги: КМДА СБУ корупція в Україні Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Сьогодні, 15:47
Слідство встановило, що чиновниця допустила закупівлю генераторів туману та диму за значно завищеними цінами
«Димова» справа на 500 тис. Заступниця директорки Театру оперети піде під суд
16 липня, 17:37
Келлог пробуде тиждень в Україні
Келлог проведе зустрічі з керівниками СБУ – Зеленський
13 липня, 22:58
Рятувальники прибули на місце пожежі
У центрі Києва спалахнула квартира (фото, відео)
8 липня, 21:28
Сьогодні Служба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій
Що сталося у Харцизьку? Ключова військова подія минулого тижня
7 липня, 18:18
Рух столичної міської електрички вранці було припинено через наслідки росіської атаки
Рух міської електрички у Києві повністю відновлено
4 липня, 16:18
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа
«Трамп робить все, щоб допомогти Путіну». Легендарний хокеїст прокоментував обстріл Києва
4 липня, 14:56
Внаслідок атаки ніхто з працівників видавництва не постраждав
Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили склад видавництва «Наш Формат»
4 липня, 12:28
Артист вийшов на сцену Палацу «Україна» разом зі своєю командою «Ветерани космічних військ»
Зірка «Ліги сміху» повернувся на сцену після крововиливу в мозок
24 червня, 09:51

Новини

Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА
Наприкінці тижня відбудеться дев’ять безплатних екскурсій Києвом: як потрапити
Наприкінці тижня відбудеться дев’ять безплатних екскурсій Києвом: як потрапити
Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію
Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію
На столичному вокзалі затримано агента ФСБ, що готував теракти на Дніпропетровщині
На столичному вокзалі затримано агента ФСБ, що готував теракти на Дніпропетровщині
Рух транспорту Глибочицьким проїздом буде частково обмежено до кінця літа (схема)
Рух транспорту Глибочицьким проїздом буде частково обмежено до кінця літа (схема)
Як Молодий театр оговтується після секс-скандалу? Новий керівник розповів про плани
Як Молодий театр оговтується після секс-скандалу? Новий керівник розповів про плани

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
17K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
5826
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4721
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2816
Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua