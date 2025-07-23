Справа про розкрадання грошей для тяжкохворих. Затримано ексочільника департаменту КМДА

За даними слідства, фігуранти справи привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями

Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації. Він підозрюється у привласненні бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, експосадовець причетний до розкрадання майже 75 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Перших фігурантів справи правоохоронці викрили навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

Як зазначається, під керівництвом директора департаменту чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян. «Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості. Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації», – йдеться в повідомленні.

Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

Нагадаємо, посадовиці Управління туризму та промоцій КМДА Марині Радовій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Таке рішення ухвалив Солом’янський районний суд Києва за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури. Жінка має можливість вийти під заставу в розмірі майже 1 млн грн.

До слова, Київська міська прокуратура у співпраці зі слідчими СБУ у Києві та Київській області затримали посадовицю КМДА та директора комунального столичного ринку при одержанні неправомірної вигоди у розмірі $25 тис.