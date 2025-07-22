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Сім локацій у столиці буде звільнено від незаконної реклами: де триватиме демонтаж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Сім локацій у столиці буде звільнено від незаконної реклами: де триватиме демонтаж
Демонтаж незаконної реклами у Шевченківському районі Києва. 1 липня 2025 року
фото: Станіслав Свирид/Суспільне новини

У столиці у період з 21 по 25 липня заплановані заходи з демонтажу рекламних конструкцій на семи локаціях

Столичний простір продовжують очищувати від незаконної реклами. На цьому тижні демонтаж проводитимуть одразу на семи локаціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління з питань реклами КМДА.

Зокрема, роботи триватимуть за такими адресами:

  • Столичне шосе – біля ТРЦ «Домосфера»;
  • вулиця Урлівська – навпроти Дніпровського провулку;
  • проспект Петра Григоренка – навпроти парку «Позняки»;
  • проспект Леся Курбаса – біля бульвару Миколи Руденка;
  • вулиця Олександра Кониського – на розі з вулицею Полтавською;
  • вулиця Полтавська – неподалік від Публічної бібліотеки імені Лесі Українки;
  • вулиця Січових Стрільців – неподалік від вулиці Івана Драча.

Мешканців міста та підприємців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти дотриманню норм благоустрою міста.

Бізнес закликають дотримуватися правил розміщення реклами та вивісок, щоб уникнути штрафів та демонтажу. 

Як пояснював раніше директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов, комунальники працюють в межах затвердженого дизайн-коду, який встановлює чіткі вимоги до розміщення засобів зовнішньої реклами та вивісок. У випадках, коли власники ігнорують попередження, відбувається примусовий демонтаж.  Старовойтов нагадав, що відповідно до законодавства, всі конструкції, розміщені зовні, мають бути встановлені згідно з оформленим документом та відповідати правилам розміщення рекламних засобів і вивісок у Києві. 

До слова, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення. Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій. 

Теги: Київ реклама демонтували

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