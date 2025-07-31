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Внаслідок нічного обстрілу 21 будинок у Києві залишився без газу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок нічного обстрілу 21 будинок у Києві залишився без газу
«Київгаз» просить мешканців зберігати спокій
фото: ДСНС України, Facebook

Фахівці усувають наслідки атаки у чотирьох районах міста

Унаслідок чергового російського обстрілу столиці тимчасово припинено розподіл газу до 20 багатоквартирних та одного приватного будинків, які розташовані в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Київгазу».

Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ «Київгаз» продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. 

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.  

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху. 

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук. 

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Теги: Київ обстріл будинок Київгаз

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