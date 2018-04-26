У Києві фітоінспектора викрито на хабарі в 10 тис. грн

Чиновник вимагав гроші за видачу карантинного сертифікату на партію рослин

У четвер, 26 квітня, у Києві правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди співробітника Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва. «Установлено, що головний спеціаліст відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки вимагав та одержав 10 тис. грн



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Фітоінспектора затримано поблизу місця його роботи

Чиновник вимагав гроші за видачу карантинного сертифікату на партію рослин

У четвер, 26 квітня, у Києві правоохоронцями затримано на одержанні неправомірної вигоди співробітника Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

«Установлено, що головний спеціаліст відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки вимагав та одержав 10 тис. грн неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за видачу карантинного сертифікату на партію рослин, а саме саджанців плодових дерев», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фітоінспектора поблизу місця його роботи після одержання грошових коштів.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, 26 квітня правоохоронцями затримано під час одержання неправомірної вигоди директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист».