У Києві п’яний чоловік загубив свою двомісячну дитину

Правоохоронці ухвалили рішення про направлення дівчинки до закладу охорони здоров’я

У Києві чоловік пішов на прогулянку з двомісячною дитиною, а повернуся додому напідпитку і без немовляти. Про зникнення дитини до поліції повідомила бабуся.

Як інформує пресслужба поліції Києва, 25 серпня вночі на спецлінію 102 надійшов виклик від жінки про те, що її син знепритомнів на вулиці Жилянській та загубив дитину. Заявниця повідомила, що немовля має бути у візочку. Черговий зорієнтував на пошуки двомісячної дівчинки наряди патрульної поліції, ювенальних інспекторів та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Протягом двох годин правоохоронці розшукали дитину.

«Пошуки ускладнювало те, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не міг точно сказати, де востаннє перебував із дитиною. Зрештою, на вулиці Тарасівській ми почули дитячий плач і відшукали візочок із дитиною в одному з під’їздів», – повідомив оперуповноважений Голосіївського управління поліції Сергій Радіонов, додавши, що для перевірки стану здоров’я дитини поліцейські викликали лікарів.

За словами начальниці сектору ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Олени Санченко, батько дівчинки місяць тому вже притягувався до адміністративної відповідальності за схоже правопорушення. Тоді він ходив із немовлям по торгово-розважальному центрі у стані алкогольного сп’яніння.

«При вивченні умов та причин, що призвели до даної ситуації, поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей та сім’ї прийняли рішення про направлення малолітньої дівчинки до закладу охорони здоров’я. Також прийнято рішення про притягнення батьків дитини до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків», – повідомила Санченко.