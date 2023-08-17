У Києві комунальники вирізали частину парку КПІ (фото)

Вирубані дерева у парку КПІ неабияк обурили киян та користувачів соцмереж

У парку Київського політехнічного інституту (КПІ) працівники Київзеленбуду вирізали ділянку, де росли ясени.

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Працівники Київзеленбуду вирізали ділянку в парку КПІ, де росли ясени фото: Ян Доброносов/Telegraf

Відтак, вирубані дерева неабияк обурили киян та користувачів соцмереж.

Користувачі соцмереж відреагували на вирубку дерев в парку КПІ фото: скріншот

Користувачі соцмереж відреагували на вирубку дерев у парку КПІ фото: скріншот

Як стало відомом згодом, інспектори визначили їх як сухостій. Про це також свідчить табличка, яку встановила адміністрація університету. У ній повідомляється, що у жовтні та листопаді «зеленбудівці» садитимуть молоді дерева на заміну. Також більш детально вирубка дерев описана на сайті КПІ.

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У жовтні та листопаді «зеленбудівці» садитимуть молоді дерева на заміну старим фото: Світлана Шевченко

У жовтні та листопаді «зеленбудівці» садитимуть молоді дерева на заміну старим фото: скріншот

Один із користувачів соцмереж нарікає, що неодноразово спостерігав, як комунальні служби роками нічого не роблять для порятунку хворих дерев і зрештою просто зрізають їх. «А потім бездіяльність подається як перемога – ми спилили померле дерево», – каже він.

Арборист Володимир Ветроградський написав, що три роки тому, коли ясени тільки починали хворіти, приходив до керівництва університету з пропозицією зберегти та відновити дерева. В адміністрації пообіцяли подумати над цим.

Чоловік стверджує, що комунальні служби роками нічого не роблять для порятунку хворих дерев і зрештою просто зрізають їх фото: скріншот

Нагадаємо, у столиці триває підготовка до початку робіт із розчистки та благоустрою обмілілого озера Синє в Подільському районі. Столична влада планує розпочати роботи на об’єкті не пізніше жовтня 2023 року.

До слова, 15-17 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.