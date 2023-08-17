У Києві комунальники вирізали частину парку КПІ (фото)
Вирубані дерева у парку КПІ неабияк обурили киян та користувачів соцмереж
У парку Київського політехнічного інституту (КПІ) працівники Київзеленбуду вирізали ділянку, де росли ясени.
Відтак, вирубані дерева неабияк обурили киян та користувачів соцмереж.
Як стало відомом згодом, інспектори визначили їх як сухостій. Про це також свідчить табличка, яку встановила адміністрація університету. У ній повідомляється, що у жовтні та листопаді «зеленбудівці» садитимуть молоді дерева на заміну. Також більш детально вирубка дерев описана на сайті КПІ.
Один із користувачів соцмереж нарікає, що неодноразово спостерігав, як комунальні служби роками нічого не роблять для порятунку хворих дерев і зрештою просто зрізають їх. «А потім бездіяльність подається як перемога – ми спилили померле дерево», – каже він.
Арборист Володимир Ветроградський написав, що три роки тому, коли ясени тільки починали хворіти, приходив до керівництва університету з пропозицією зберегти та відновити дерева. В адміністрації пообіцяли подумати над цим.
Нагадаємо, у столиці триває підготовка до початку робіт із розчистки та благоустрою обмілілого озера Синє в Подільському районі. Столична влада планує розпочати роботи на об’єкті не пізніше жовтня 2023 року.
До слова, 15-17 серпня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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