КМВА відреагувала на дії свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон

Справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи КМВА

У Київській міській військовій адміністрації відреагували на затриманя свого співробітника, який переправляв ухилянтів за кордон. Там вважають такі дії ганьбою та зрадою тих, хто проливає свою кров на передовій.

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«Це зрада тих, хто проливає свою кров на фронті. Українська армія, влада і суспільство повинні остаточно очиститись від такої ганьби і зради. Це невід’ємна складова нашої перемоги над ворогом! Як зовнішнім, так і внутрішнім», – йдеться в повідомленні.

У КМВА зауважили, що справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи Київської міської військової адміністрації.

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«Офіційно йому інкримінують оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби, які дозволяють військовозобов’язаним особам безперешкодно виїжджати закордон. Але зауважуємо, що справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи Київської міської військової адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Водночас у КМВА підкреслили, що жодні попередні заслуги будь-кого з громадян України, особливо, якщо він є офіцером Збройних с3ил України, не можуть виправдати злочин наживи під час війни.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Посадовець організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Ціна «послуги» для однієї особи становила 10 тис. дол. За ці гроші «клієнтам» оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.