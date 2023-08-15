Роботи з розчистки та благоустрою озера Синє розпочнуться восени

Ревіталізацію озера Синє розпочнуть після проходження низки технічних процедур

У столиці триває підготовка до початку робіт із розчистки та благоустрою обмілілого озера Синє в Подільському районі. Столична влада планує розпочати роботи на об’єкті не пізніше жовтня 2023 року. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

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«У комунального підприємства «Плесо» є розроблений фахівцями проєкт, яким передбачається розчистка озера Синє на глибину 5 метрів, відновлення його гідрологічного режиму через відкриття підземних джерел і наповнення водою природним шляхом. Окрім того, столична влада планує виконати розчищення з’єднувальної протоки та об’єднати озеро в кільце для зрівнювання рівнів води та запобігання застою. Основна мета зараз – наповнити озеро водою. Наступного року перейдемо до благоустрою, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності», – зазначив Олександр Возний.

За його словами, ревіталізацію озера Синє розпочнуть після проходження низки технічних процедур. Виконавця робіт мають визначити до середини вересня, а самі роботи на об’єкті стартують не пізніше жовтня поточного року. Розчистка та благоустрій водойми фінансуватиметься зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи.

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Олександр Возний нагадав, що розуміючи критичний стан озера та необхідність його порятунку, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА забезпечив внесення робіт щодо цього об’єкта до Переліку природоохоронних заходів на 2023 рік. Також Департамент підготував проєкт розпорядження про Розподіл коштів природоохоронного фонду, який передбачав виділення коштів на ревіталізацію озера. Сам проєкт неодноразово обговорювався на численних зустрічах з місцевими мешканцями житлового масиву Виноградар, які опікуються питанням ревіталізації озера.

Нагадаємо, після наукового дослідження встановили, що причини обміління озера Синього в Подільському районі столиці мають природний та техногенний характер. До перших належить підвищення температури повітря (а отже зростання випаровування) та замулення джерел живлення. До причин техногенного характеру – зокрема водопониження внаслідок будівництва житлового масиву та автомобільних доріг, які стали штучною перешкодою для підземних та поверхневих вод.