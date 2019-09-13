У Києві лише 30 хостелів працюють легально



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Столична влада створить комісію, яка припинятиме діяльність незаконних хостелів

У Києві лише 30 хостелів працюють легально та сплачують усі податки та збори. Поряд із тим, реальної цифри хостелів, які працюють нелегально ніхто не знає. Про це заявила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда під час наради з представниками районних адміністрацій та Асоціації хостелів Києва.

«Питання проблемних хостелів у Києві стоїть дуже гостро. В Україні досі немає чіткого законодавчого визначення поняття «хостел». Лише 30 таких закладів працює на законних підставах. На сьогодні за підрахунками районів, які ґрунтуються на скаргах мешканців, нам відомо, що в Києві 233 хостели працюють нелегально. Але скільки їх існує насправді – сказати досить важко», – зазначила Хонда, яку цитує пресслужба КМДА.

За її словами, проблема нелегальних хостелів полягає не тільки у тому, що вони не сплачують податки та туристичний збір. Існують випадки, коли хостел розташований у будинку, де не встановлені лічильники, а тому сплачувати за комунальні послуги доводиться усім мешканцям будинку. Крім того, вони не відповідають санітарним нормам та працюють із численними порушеннями, які заважають мешканцям будинків.

У зв’язку із цим було вирішено створити спеціальну групу, до якої увійдуть представники Управління туризму та промоцій КМДА, районних адміністрацій, правоохоронних органів та Асоціації хостелів Києва. Група має визначати та припиняти діяльність незаконних хостелів у столиці.

Між тим, слід зазначити, що завдяки роботі Печерської РДА протягом 2016-2019 років було закрито 5 хостелів у судовому порядку та ще 5 – через порушення житлових умов. Ще щодо 3-х хостелів триває судове провадження.