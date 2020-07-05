У Києві впродовж доби коронавірусом заразилося 78 осіб, двоє із них – медики



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До столичних лікарень госпіталізували 13 пацієнтів, а решта перебуває на самоізоляції

Всього в столиці 5 543 інфікованих Covid-19

У Києві станом на ранок неділі, 5 липня, зафіксовано 5 543 підтверджені випадки захворювання на Covid-19, із них 78 – упродовж минулої доби. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Ще в 78 мешканців Києва виявили за минулу добу Covid-19. Захворіли 42 жінки віком від 18 до 83 років, 32 чоловiків віком від 19 до 82 рокiв 17-річна дівчина і 3 хлопчики від 1 до 17 років. Зокрема, і двоє медиків», – йдеться у повідомленні.

Найбільше випадків Covid-19 виявили в Деснянському районі – 12, в Оболонському – 11 та в Дніпровському і Подільському районах – по 10 випадків.

Кличко уточнив, що до столичних лікарень госпіталізували 13 пацієнтів, а решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 32 особи, всього коронавірус нового типу подолали 1 802 мешканці столиці.

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).