«Пекельні санкції»: чому Росія поки їх не відчує

Трамп і «пекельні санкції»

Що ж закон Ліндсі Грема набув чинності. Світла пам'ять цьому видатному американцю, який тривалий час був носієм здорового глузду в оточенні Трампа. Зараз спробуємо зрозуміти, чи буде мати значення цей закон.

Насправді, Трамп погодився підписати закон не стільки через Україну, скільки через Китай. Справа в тому, що цей «тарифний воїн» через рішення суду в лютому 2026 опинився без «тарифної біти». Нагадаю, що суд визнав, що Трамп не мав повноважень застосовувати ті тарифи, які він позастосовував по всьому світу. Тепер цю «біту» Трамп отримав знову, і йде на зустріч з Сі – озброєний.

Однак, умови в яких цей закон набрав чинності грають проти Трампа. Рекордний ріст цін на нафту і дизель в США роблять його вразливим, особливо на фоні виборів в конгрес в листопаді. Тому якщо він раптом почне махати цією бітою, то ціни ще більше виростуть.

Щодо росіян, то при ціні 120 доларів за барель – їм пофіг всі санкції світу. На жаль, війна з Іраном була найкращим подарунком їх економіці. Тому закон про санкції для них точно неприємний, оскільки може призвести до падіння попиту, але поки не вирішиться проблема Ірану – вони нічого не відчують. Але як тільки вирішиться – то вони офігіють вже на другий день.

На перспективу – цей закон буде мати дуже велике значення. Тим більше, що він досить серйозно обмежує можливості Трампа «петляти» і не вводити санкції. Але ключовим питанням залишається Іран.