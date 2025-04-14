В Оболонському районі сталася аварія за участі маршрутки: п'ятеро травмованих

У постраждалих діагностовано переломи кінцівок, їх було госпіталізовано до медичних закладів

За попередньою інформацією, 54-річний водій автобусу на момент ДТП був тверезим

Сьогодні, близько 8:40 ранку, в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу. За попередніми даними поліції, на вулиці Дніпроводській водій громадського транспорту скоїв наїзд на припаркований вантажний автомобіль Mercedes Benz. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення травми отримали щонайменше п’ять пасажирів маршрутного автобусу віком від 32 до 56 років. У постраждалих діагностовано переломи кінцівок, їх було госпіталізовано до медичних закладів.

За попередньою інформацією, 54-річний водій автобусу на момент ДТП був тверезим фото: поліція Києва

За попередньою інформацією, 54-річний водій автобусу на момент ДТП був тверезим.

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії фото: відділ комунікації поліції Києва

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини аварії. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, у селищі Гостомель сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей. За попередніми даними правоохоронців, 26-річна водійка автомобіля Volkswagen, рухаючись однією з вулиць селища, не впоралася з керуванням. Внаслідок цього легковик виїхав на праве узбіччя дороги та зіткнувся з бетонними блоками. Точної дати, коли сталася аварія, поліція не повідомила.

До слова, у Київській області протягом березня цього року правоохоронці зареєстрували 160 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Зазначається, що у цих ДТП 200 людей отримали ушкодження, а 21 людина загинула.