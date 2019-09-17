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    У Києві минулої доби вкрали рекордну кількість авто

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    Загалом 16 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 306 повідомлень - У Києві минулої доби вкрали рекордну кількість авто
    Загалом 16 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 306 повідомлень

    Протягом доби 16 вересня зі столичних вулиць зникли сім автомобілів

    У Києві минулої доби вкрали сім автомобілів.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Зазначається, що загалом 16 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 306 повідомлень.

    «Серед них: грабежі — 4; хуліганства — 4; крадіжки — 123; незаконні заволодіння автотранспортом — 7», - йдеться у повідомленні.

    У поліції стверджують, що у 84 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, у Запоріжжі затримали чоловіка за крадіжку 150 автомобільних номерів.

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