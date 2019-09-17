У Києві минулої доби вкрали рекордну кількість авто
Загалом 16 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 306 повідомлень
Протягом доби 16 вересня зі столичних вулиць зникли сім автомобілів
У Києві минулої доби вкрали сім автомобілів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що загалом 16 вересня до органів внутрішніх справ столиці надійшло 306 повідомлень.
«Серед них: грабежі — 4; хуліганства — 4; крадіжки — 123; незаконні заволодіння автотранспортом — 7», - йдеться у повідомленні.
У поліції стверджують, що у 84 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, у Запоріжжі затримали чоловіка за крадіжку 150 автомобільних номерів.