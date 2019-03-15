У Києві молодь влаштувала страйк за збереження клімату



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Акція молоді в Києві Фото: Екодія

Активісти вимагали від уряду звернути увагу на проблему зміни клімату та розпочати активні дії

У п’ятницю, 15 березня, під Міністерством енергетики та вугільної промисловості відбулася акція молоді «Планети Б не існує» за збереження клімату та перехід України на відновлювані джерела енергії. Подія відбулася в рамках Глобального кліматичного страйку за майбутнє, який у цей день проходить одночасно у більш ніж 100 країнах світу та є найбільшим в історії одночасним страйком молоді.

Як повідомляє «Екодія», близько сотні людей прийшли до Міністерства з плакатами, барабаном і кричалками. Вони кричали «У нас нема планети Б – нам потрібне ВДЕ!», «Страйкуй, кохай – клімат захищай», «Вугілля, нафта, атом, газ – тут обійдемось без вас!».

Активісти вимагали від уряду звернути увагу на проблему зміни клімату та розпочати активні дії, щоб запобігти їй та утримати глобальне потепління на безпечному рівні. Молодь хвилює неактивна кліматична політика та недостатнє впровадження заходів, які мали б знижувати викиди парникових газів.

Ключові вимоги до Міністерства та уряду – відмовитися від будівництва будь-яких нових вугільних та атомних потужностей та сприяти переходу України на 100% використання відновлюваних джерел енергії. Адже саме спалювання викопного палива (нафти, газу, вугілля) є найбільшим джерелом парникових газів, які, потрапляючи в атмосферу, і спричиняють глобальне потепління.

Наприкінці активісти передали Міністерству мапу підвищення рівня моря внаслідок зміни клімату, на якій зображені території, які до 2100 року можуть піти під воду.

За розрахунками вчених, людство поки що впевнено йде до глобального потепління на більш ніж 4°С до кінця століття. І в нас залишилося всього 12 років, щоб щось змінити. Згідно з дослідженням «Вода близько: підвищення рівня моря в Україні внаслідок зміни клімату», 590 поселень, майже 52 тисячі будівель, 660 екологічно небезпечних об’єктів, 200 тисяч га сільськогосподарських земель, 98 об’єктів природно-заповідного фонду – все це до 2100 року може бути повністю або частково затоплено. 75 тисячам мешканців цих територій доведеться шукати собі новий дім.

Подібні заходи відбулися також у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві, Тернополі, Львові та інших містах країни.

Всі ці акції відбулися в рамках Глобального кліматичного страйку за майбутнє, який ініціювала 16-річна школярка зі Швеції Грета Тунберг. Його підхопили десятки тисяч школярів по всьому світу, які виходять до своїх парламентів та муніципалітетів із закликами врятувати їхнє майбутнє. Загалом страйки охопили понад 30 країн, а 15 березня молодь, об’єднана спільною ідеєю, вийшла на вулиці у більш ніж 100 країнах.