У Києві на фунікулері запрацював електронний квиток



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Києві електронним квитком тепер можна оплатити поїздку не тільки в метро або тролейбусі, але і в одному із символів столиці - на фунікулері

Тепер карткою Kyiv Smart Card можна оплатити проїзд і в фунікулері. Про це повідомив Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Також Назаров розповів, що зустрівся з представниками українських міст, комунальних підприємств та перевізниками на III міжнародній виставці City Trans Ukraine. Там вони спілкувалися про управління муніципальним транспортом, в тому числі про план розвитку Єдиного диспетчерського центру управління транспортом.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.

Джерело: Інформатор