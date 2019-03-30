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    У Києві на фунікулері запрацював електронний квиток

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    У Києві на фунікулері запрацював електронний квиток

    В Києві електронним квитком тепер можна оплатити поїздку не тільки в метро або тролейбусі, але і в одному із символів столиці - на фунікулері

    Тепер карткою Kyiv Smart Card можна оплатити проїзд і в фунікулері. Про це повідомив Юрій Назаров, директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

    Також Назаров розповів, що зустрівся з представниками українських міст, комунальних підприємств та перевізниками на III міжнародній виставці City Trans Ukraine. Там вони спілкувалися про управління муніципальним транспортом, в тому числі про план розвитку Єдиного диспетчерського центру управління транспортом.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко обіцяв, що в 2019 році для київського фунікулера закуплять нові вагони фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами.

    Як відомо, у 2018 році на фунікулері здійснили ремонт. Відкриття провели без урочистостей, а перша поїздка відбулася 20 серпня. Ремонт проводили близько місяця.

    Джерело: Інформатор

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