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    Затриманих на хабарі поліцейських заарештовано з правом застави у 600 тис. грн

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    <span>26-річний&nbsp;старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції&nbsp;вимагали з водіїв хабарі&nbsp;</span> - Затриманих на хабарі поліцейських заарештовано з правом застави у 600 тис. грн
    26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції вимагали з водіїв хабарі 
    Фото: Прокуратура Києва

    Суд відсторонив підозрюваних у хабарництві столичних поліцейських від займаних посад

    За клопотанням прокуратури міста Києва Дніпровським райсудом столиці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співробітникам патрульної поліції, затриманим за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Суд, задовольнивши клопотання прокурора, одночасно визначив у якості альтернативи можливість внесення застави у сумі 600 тис. гривень для кожного, а також відсторонив підозрюваних від займаних посад.

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    Затриманих на хабарі поліцейських заарештовано з правом застави у 600 тис. грн
    Затриманих на хабарі поліцейських заарештовано з правом застави у 600 тис. грн

    Нагадаємо, 5 березня у Києві затримали двох співробітників патрульної поліції на отриманні 9,9 тис. гривень у якості хабара. 26-річний старший лейтенант та 25-річний лейтенант поліції вимагали з водіїв хабарі за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

    Спільно з керівництвом Департаменту патрульної поліції та слідчими Головного управління СБУ у Києві та Київській області працівники внутрішньої безпеки задокументували факт отримання напарниками 3,8 тисячі гривень з водія. Наступного разу патрульні одержали неправомірну вигоду у розмірі 9,9 тисячі гривень.

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