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    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці

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    На іконі зображено шість різних композицій. Центральну композицію представляє восьмикінечний хрест; по периметру - фігури восьми святих - Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    На іконі зображено шість різних композицій. Центральну композицію представляє восьмикінечний хрест; по периметру - фігури восьми святих

    Зловмисники намагалися переправити ікону розміром 40х46 см до Швейцарії

    Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, що прямувало з Харкова до Швейцарії, унікальну ікону, заховану між клавіатурою і ноутбуком. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

    Зазначається, що ікона має розмір 40х46 см. «Виявлена святиня – так звана багатокомпозиційна, трирядна ікона, яку ще називають «домовим іконостасом», - розповіли митники.

    На іконі зображено шість різних композицій. Центральну композицію представляє восьмикінечний хрест; по периметру - фігури восьми святих.

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    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці
    Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці

    За попереднім висновком, святиня не може бути вивезена без дозвільних документів за межі України. На ікону чекає остаточна експертиза, що визначить її вік і походження.

    Київські митники нагадали, що вже втретє поспіль у лютому запобігають незаконному вивезенню ікон за кордон у посилках.

    «Загадкові відправники тричі використовували як засіб приховування контрабанди майже всю придатну для цього побутову техніку - комп’ютерний монітор, DVD, а тепер ще клавіатуру й ноутбук», - поінформували правоохоронці.

     

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