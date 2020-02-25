Київські митники знайшли унікальну ікону, заховану у ноутбуці



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На іконі зображено шість різних композицій. Центральну композицію представляє восьмикінечний хрест; по периметру - фігури восьми святих

Зловмисники намагалися переправити ікону розміром 40х46 см до Швейцарії

Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, що прямувало з Харкова до Швейцарії, унікальну ікону, заховану між клавіатурою і ноутбуком. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ікона має розмір 40х46 см. «Виявлена святиня – так звана багатокомпозиційна, трирядна ікона, яку ще називають «домовим іконостасом», - розповіли митники.

На іконі зображено шість різних композицій. Центральну композицію представляє восьмикінечний хрест; по периметру - фігури восьми святих.

За попереднім висновком, святиня не може бути вивезена без дозвільних документів за межі України. На ікону чекає остаточна експертиза, що визначить її вік і походження.

Київські митники нагадали, що вже втретє поспіль у лютому запобігають незаконному вивезенню ікон за кордон у посилках.

«Загадкові відправники тричі використовували як засіб приховування контрабанди майже всю придатну для цього побутову техніку - комп’ютерний монітор, DVD, а тепер ще клавіатуру й ноутбук», - поінформували правоохоронці.