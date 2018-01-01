На весіллі чиновника у Києві побили відому українську телеведучу

Телеведучу «Нового каналу» побили у столиці на весіллі очільника Холодногірського району Харкова

У неділю, 18 лютого, у Києві на весіллі очільника Холодногірського району Харкова Максима Мусєєва і ведучої програми Instabox на телеканалі Music Box Єви Субботіної побили телеведучу «Нового каналу» Олену Філонову. Про це сама Філонова повідомила у прямому ефірі в своєму Instagram. За словами ведучої, до неї підійшов чоловік і



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Філонову побили просто на весіллі

Телеведучу «Нового каналу» побили у столиці на весіллі очільника Холодногірського району Харкова

У неділю, 18 лютого, у Києві на весіллі очільника Холодногірського району Харкова Максима Мусєєва і ведучої програми Instabox на телеканалі Music Box Єви Субботіної побили телеведучу «Нового каналу» Олену Філонову.

Про це сама Філонова повідомила у прямому ефірі в своєму Instagram. За словами ведучої, до неї підійшов чоловік і заявив, що вона штовхнула його супутницю.

«Я звернулася до дівчини і запитала, чи правда це. Вона сказала, що все гаразд і її ніхто не штовхав. Але чоловік почав поводитися неадекватно, нападати на мене і ображати», – розповіла Філонова.

Через кілька секунд на відео з'явився чоловік, який висловив претензії до телеведучої. Філонова обізвала цього чоловіка ган**ном, після чого той підійшов до жінки і застосував фізичну силу.

«Він же ненормальний», – кричала Філонова під час того, коли свідки події намагалися її заспокоїти.

Додамо, що після інциденту ведуча «Нового каналу» зняла відео у відділенні поліції. На ньому Філонова повідомила, що написала на заяву на свого кривдника.

Олена Філонова - телеведуча і журналістка «Нового каналу» у програмах «Пристрасті за ревізором» й «Абзац», дизайнер аксесуарів і власниця бренду одягу FILONOVA.