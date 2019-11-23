У Києві на вихідних можливі обмеження у роботі метро



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У Києві 24 листопада можуть обмежити роботу деяких станцій метро

У неділю, 24 листопада, у Києві можливі зміни в роботі метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Маріуполь» (Маріуполь), можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену.

Таким чином, після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, рух на Південному мосту обмежений у зв'язку з ремонтними роботами. Обмеження діятиме з 21:00 22 листопада по 7:00 23 листопада.