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    У Києві на вокзалі роздягнули та побили нетверезого подорожанина

    Зловмисником, який пограбував подорожанина на станції Київ-Пасажирський, виявився рецидивіст, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.
    На станції Київ-Пасажирський невідомий напав на нетверезого чоловіка, вдарив його в обличчя та відібрав куртку, в кишенях якої знаходились гроші, документи та телефон. Втім, потерпілий одразу ж звернувся до поліції, і вже за кілька годин нападника було затримано. Пограбований чоловік упізнав свого кривдника, повідомляють в прес-службі поліції
    • Сьогодні, 12:49
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    Зловмисником, який пограбував подорожанина на станції Київ-Пасажирський, виявився рецидивіст, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

    На станції Київ-Пасажирський невідомий напав на нетверезого чоловіка, вдарив його в обличчя та відібрав куртку, в кишенях якої знаходились гроші, документи та телефон.

    Втім, потерпілий одразу ж звернувся до поліції, і вже за кілька годин нападника було затримано. Пограбований чоловік упізнав свого кривдника, повідомляють в прес-службі поліції Києва.

    «Нападника затримали на території залізничного вокзалу через кілька годин та доставили до управління поліції. Як виявилося, він вже був раніше судимий за скоєння грабежу і два місяці тому звільнився з місць позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

    За фактом скоєння злочину відкрито провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисник ризикує знову потрапити за ґрати на шість років.

    Джерело: kievtime

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