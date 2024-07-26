У Києві на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту: подробиці

На вулиці обмежать рух транспорту другою смугою

Через аварійну просадку покриття на вулиці Олени Теліги у напрямку проспекту Степана Бандери частково обмежено рух транспорту другою смугою. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

«Орієнтовний термін завершення аварійно-відновлювальних робіт – 20:00 28 липня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 26 липня до 24 серпня обмежать рух на вулиці Героїв Дніпра. Обмеження діятиме на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вулиці Героїв Дніпра з вулицею Зої Гайдай до вулиці Богатирської.

До слова, Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Згодом Кличко заявив, що міська влада столиці наполягає на неупередженому розслідуванні щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська».

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До того ж двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.