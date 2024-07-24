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На Оболоні на місяць обмежать автомобільний рух: де саме (схема)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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На Оболоні на місяць обмежать автомобільний рух: де саме (схема)
У столиці обмежать рух на вул. Героїв Дніпра
ілюстративне фото: Depositphotos

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

З 26 липня до 24 серпня обмежать рух на вулиці Героїв Дніпра. Обмеження діятиме на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вулиці Героїв Дніпра з вулицею Зої Гайдай до вулиці Богатирської. Про це попереджає «Київавтодор».

Обмеження руху пов’язані з продовженням реконструкції (влаштуванням дорожнього зʼїзду) транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

На Оболоні на місяць обмежать автомобільний рух: де саме (схема) фото 1

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Згодом Кличко заявив, що міська влада столиці наполягає на неупередженому розслідуванні щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». 

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

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Теги: Київ дороги обмеження Київавтодор

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