Головна Київ Новини
search button user button menu button

Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру
На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад
фото: КМП

Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами

Двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

«Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська», появи утворень – сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів», – йдеться у повідомленні.

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад. Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП «Київський метрополітен» та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків. 

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, ремонт на місці протікання тунелю біля станції «Деміївська» передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора підозра Київ метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія масово обстріляла Київ та влучила у медзаклад
Київ: Росія вдарила по дитячій лікарні, є постраждалі та загиблі
8 липня, 13:15
Етнофестивалю «Країна Мрій» виповнилося 20 років
Атмосфера кайфу. Фоторепортаж із ювілейної «Країни Мрій»
24 червня, 13:31
Після падіння уламку ракети над Києвом виднівся стовп диму
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
30 червня, 22:23
У столичному ЖК «Республіка» загорівся утеплювач
В одному з житлових комплексів Києва спалахнула пожежа
2 липня, 23:22
Дмитро Вербицький
Провадження через «тиск ЗМІ» на Вербицького. Офіс генпрокурора засекретив інформацію?
4 липня, 16:27
Лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Росія атакувала ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»
9 липня, 15:48
Пошуково-рятувальна операція на місці руйнування багатоповерхівки ще триває
У Києві з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще трьох жінок
9 липня, 12:14
У Києві 19 липня знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття
Хто винен у знесенні Садиби Зеленських? Глава Мінкульту назвав причетних
Вчора, 09:26

Новини

Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру
Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру
Держпродспоживслужба через спеку взялась перевіряти магазини на Київщині
Держпродспоживслужба через спеку взялась перевіряти магазини на Київщині
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури
«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги з Києва до Одеси
«Укрзалізниця» запускає додаткові потяги з Києва до Одеси
Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
Пляжний сезон у Києві. Де купатися небезпечно (список)
Знесення садиби Зеленських: власник будівлі отримав підозру
Знесення садиби Зеленських: власник будівлі отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
53K
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
44K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
33K
Дострокова відставка Байдена: президент США зробив заяву
32K
Пенсійний фонд анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Сьогодні, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua