Підтоплення столичного метрополітену: двом посадовцям повідомлено про підозру

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад

Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами

Двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, неналежне виконання обов’язків працівниками київського метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, виникнення тріщин у його стінах та подальшого підтоплення на ділянці в межах Оболонсько-Теремківській лінії.

«Підозрювані не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями і спорудами. Це призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» – «Либідська», появи утворень – сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Через це відбулося поступове руйнування окремих елементів тунелів», – йдеться у повідомленні.

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від посад. Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП «Київський метрополітен» та КМДА, службова недбалість яких призвела до таких наслідків.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва проводиться ретельне дослідження обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за фактом службової недбалості, у зв’язку з виникненням аварійної ситуації, що призвела до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Також говорили про закриття перегону між станціями столичного метро «Почайна» і «Тараса Шевченка». Проте згодом виявилося, що його не планують закривати на час проведення планового ремонту влітку 2024 року.

До слова, ремонт на місці протікання тунелю біля станції «Деміївська» передбачатиме будівництво нової ділянки довжиною до 20 метрів.