Київська міська рада затвердила порядок створення муралів

Київ – перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, яка визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів

Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів буде враховувати мету та концепцію муралів, актуальність та соціальний вплив

Сьогодні, 4 липня, Київська міська рада затвердила порядок нанесення муралів на будівлі та споруди, який передбачає прозорий механізм мистецького оформлення міського середовища. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання.

Депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха зазначила, що документ визначає механізми нанесення муралів у Києві, їх утримання, збереження та демонтаж, а також процедуру розгляду питань та прийняття рішень про нанесення.

«Київ – перше місто, яке розробило зрозумілу та відкриту процедуру, яка визначає дорожню карту для ініціаторів створення муралів, сприятиме гармонізації нових стінописів з міським середовищем та дозволить захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини», – наголосила Вікторія Муха.

Зауважується, що буде створено Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів (муралів) у Києві, яка складатиметься з 11 осіб: увійдуть п'ять представників від міської влади та шість незалежних експертів.

Вікторія Муха зауважує, що під час розгляду ініціатив Комісія буде враховувати мету та концепцію муралів, актуальність та соціальний вплив, обґрунтування вибору локації, наявність погодження з місцевою громадою та гармонійну інтеграцію в урбаністичний контекст.

«Додамо, порядком передбачено, що в місті не допускається створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини, та муралів, які містять інформацію або контент, заборонений законодавством України, а також рекламу», – наголосила депутатка.

Нагадаємо, що 24 червня постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій підтримала проєкт рішення про Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів у столиці з рекомендаціями, напрацьованими спільно з фахівцями під час круглого столу та отриманими від громадськості пропозиціями

До слова, у Святошинському районі столиці з’явився найбільший мурал в Україні, які присвячений українському генералу Валерію Залужному. Зазначимо, що авторка ідеї щодо увічнення образу Залужного на стіні особливої установи вже спричиняла скандали своєю настінною творчістю.

Так, минулого року Євгенія Фуллен самовільно взялася розмальовувати історичну будівлю на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва. В юнаку з дівчиною, побіля яких вмостилися пелікан з пташеням, кияни не впізнали персонажів роману «Собор Паризької богоматері», а тим більше не вловили алюзії на військову допомогу Франції Україні, на чому вербально наполягала художниця. Фуллен переробила ескіз, але він теж не знайшов відгуку у душах киян.

Відтак акт творення муралу перервала поліція, яку викликали мешканці кварталу. Незакінчений мурал замалювали. Гнану Есмеральду з пеліканами Євгенія Фуллен хотіла перенести на житловий масив Виноградар, однак і там зустріла спротив місцевих мешканців.

Після цього кияни зареєстрували петицію до столичної влади, і наприкінці листопада 2023 року Київрада запровадила тимчасову заборону на створення нових муралів до того часу, поки не буде розроблено механізм погодження ескізів монументальних розписів на стінах будинків.