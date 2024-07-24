Причина підтоплення столичного метрополітену: Кличко звинуватив прокуратуру у маніпуляції

Одною з причин руйнування тунелю є неякісне будівництво тунелю з порушенням монтажу кілець

Міська влада Києва наполягає на неупередженому розслідуванні щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

«Прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». На етапі проєктування конструкції тунелю між цими станціями були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки – це підтверджують результати експертизи, які ми отримали», – йдеться у заяві.

Кличко зазначає, що причинами руйнування тунелю є:

Неякісне будівництво тунелю з порушенням монтажу кілець.

Тунельна оправа розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод.

Нижня частина тунелю частково складена зі стінових блоків. Але мають бути посилені блоки, оскільки основне навантаження саме знизу.

Відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю, що підтверджено лабораторним дослідженням.

«Від правоохоронців відсутня будь-яка інформація про проведення таких лабораторних досліджень ґрунтів. Науковці підтверджують, що саме проєктна документація містить неякісні проєктні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки», – зазначає Кличко.

Мер наголошує, що міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні: «І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду».

Нагадаємо, що Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.