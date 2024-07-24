Головна Київ Новини
search button user button menu button

Причина підтоплення столичного метрополітену: Кличко звинуватив прокуратуру у маніпуляції

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Причина підтоплення столичного метрополітену: Кличко звинуватив прокуратуру у маніпуляції
Ремонт аварійної ділянки між станціями «Деміївська» і «Либідська»
фото: Павло Авдокушин

Одною з причин руйнування тунелю є неякісне будівництво тунелю з порушенням монтажу кілець

Міська влада Києва наполягає на неупередженому розслідуванні щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

«Прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». На етапі проєктування конструкції тунелю між цими станціями були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки – це підтверджують результати експертизи, які ми отримали», – йдеться у заяві.

Кличко зазначає, що причинами руйнування тунелю є:

  • Неякісне будівництво тунелю з порушенням монтажу кілець.
  • Тунельна оправа розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод.
  • Нижня частина тунелю частково складена зі стінових блоків. Але мають бути посилені блоки, оскільки основне навантаження саме знизу.
  • Відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю, що підтверджено лабораторним дослідженням.

«Від правоохоронців відсутня будь-яка інформація про проведення таких лабораторних досліджень ґрунтів. Науковці підтверджують, що саме проєктна документація містить неякісні проєктні рішення. А під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю цієї ділянки», – зазначає Кличко.

Мер наголошує, що міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні: «І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду».

Нагадаємо, що Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Також раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що аварійна ситуація на синій гілці метро у Києві виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

До слова, двом посадовцям КП «Київський метрополітен» – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Читайте також:

Теги: Україна прокуратура Віталій Кличко Київ метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бюджет РФ слід порівнювати з бюджетом України. А потім до другого додавати допомогу різних країн та організацій
Росія витрачає на війну втричі більше, ніж Україна? Розвінчуємо міф
14 липня, 08:58
На заході відбудеться церемонія нагородження найкращих роботодавців за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit Пресреліз
4 липня, 12:25
Українські енергетики чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи
Чи продають електроенергію за кордон? Заступник міністра енергетики відповів
27 червня, 12:37
Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО
Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
27 червня, 22:02
Поховали Героя на Лісовому кладовищі Києва
Провідний інженер Інституту ядерних досліджень. Згадаймо Сергія Чередника
30 червня, 09:00
Під час вибуху акумулятора у житловому комплексі під Києвом вщент вигоріла квартира
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4 липня, 07:00
Жінки мобілізованих росіян просять повернути їхніх чоловіків додому
Після смерті Навального Кремль визначив нову загрозу для себе
9 липня, 13:39
Євродепутат закликає до наступальних дій проти Росії
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Формат, час і місце зустрічі Зеленського і Трампа наразі обговорюються
Зеленський і Трамп домовилися про зустріч: Банкова розкрила деталі
20 липня, 12:31

Новини

Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
У Києві на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту: подробиці
У Києві на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту: подробиці
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок
Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника
Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9777
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8875
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8604
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua