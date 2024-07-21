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У Києві чоловік упав із 24-го поверху

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києві чоловік упав із 24-го поверху
Наразі поліціянти з’ясовують усі обставини цього інциденту
фото: скріншот із відео

Інцидент трапився на Дніпровській набережній

У Києві з 24-го поверху житлового будинку впав чоловік віком до 60 років. Він загинув. Інформацію про інцидент поширили місцеві Telegram-канали.

Як повідомили в поліції Києва hromadske, правоохоронці підозрюють, що це було самогубство.

Зазначається, що інцидент трапився на Дніпровській набережній. У мережі пишуть, що йдеться про житловий комплекс RiverStone.

Наразі поліціянти з’ясовують усі обставини цього інциденту.

Раніше у Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху й загинули. Імовірно, вони вчинили самогубство. 

Нагадаємо, що у Дніпровському районі Києва 15-річний юнак випав із вікна багатоповерхівки. Поліція проводить розслідування цього інциденту. 

Раніше в Києві чоловік, намагаючись вчинити самогубство, ліг на колію швидкісного трамваю. Відповідне відео з'явилося у соцмережах 11 червня. Подія сталася на вул. Любомира Гузара. На відео видно, як на пів оголений чоловік ліг головою на трамвайні рейки і тим самим заблокував рух громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

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Теги: самогубство чоловік Київ розслідування Telegram поліція відео

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