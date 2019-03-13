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    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського

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    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського

    Організатори концерту відмовилися проводити евакуацію людей з будівлі

    До поліції міста Києва надійшло повідомлення про замінування Національного палацу мистецтв «Україна» під час концерту «Вечірній квартал».

    Про це повідомила дирекція НПМ «Україна».

    «До уваги громадськості! Інформація з приводу замінування Палацу «Україна» під час концерту «Вечірній квартал», 13.03.19, яка активно «розганяється» зацікавленими особами в соціальних мережах та ЗМІ, не відповідає дійсності. Приблизно о 19:30 поступив анонімний дзвінок на телефон господарських служб Палацу з повідомленням про замінування будівлі. Жодної інформації дозвонювач про себе не залишив і кинув слухавку. Цю інформацію було передано до компетентних органів», - написав генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна» Роман Недзельський в соцмережі Фейсбук.

    Він зазначив, що протягом дня, на замовлення організаторів концерту «Студія Квартал - 95», були проведені противибухові заходи фахівцями вибухотехнічного управління Національної поліції у м.Києві.

    За результатами огляду, який закінчили у 18:00, вибухових пристроїв та вибухових речовин фахівцями не було виявлено. Про що був складений Акт перевірки.

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    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського
    У Києві невідомий «замінував» Палац «Україна» під час концерту Зеленського

    «В терміновому порядку прибула чергова оперативно-слідча група у складі 3-х працівників Нацполіції Печерського району, які ознайомилися з Актом противибухових заходів та взяли розписку з організаторів концерту про відмову евакуації людей з будівлі. Станом на 22:00 концерт триває. Всі служби Палацу «Україна» працюють у штатному режимі», - повідомив Недзельський.

    Раніше про перевірку через повідомлення про мінування палацу «Україна» повідомляли деякі ЗМІ.

    Згідно з афішею о 19:00 в «Україні» мав бути концерт «Вечірнього кварталу» за участю шоумена і кандидата у президенти Володимира Зеленського.
    ЗМІ Київ телефон замінування Володимир Зеленський Україна
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