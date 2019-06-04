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    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)

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    Обвалений кут будівлі&nbsp;<span lang="UK">коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка</span> - У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    Обвалений кут будівлі коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
    Фото: Антон Короб

    Руйнівні процеси в будівлі почалися вже давно

    У Києві стався обвал частини будівлі Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка на вулиці Тютюнника. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook киянин Антон Короб.

    «Завалився кут будинку колишнього Геологорозвідувального технікуму, а нині - Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Кут був завершений декоративною півкруглою вежею, яка прикрашала фасад у парі з іншою, яка ще збереглася», - написав він.

    За словами киянина, руйнівні процеси на будівлі вже дуже давні. «Скільки пам'ятаю будівлю - були тріщини на обох кінцях фасадних стін, що сходилися у кут, через що він почав відходити від основного об'єму будівлі», - зазначив Короб.

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    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)
    У Києві обвалилася частина будівлі коледжу (фото)

    Він додав, що у будівлі знаходиться гуртожиток, і це крило гуртожитку вже багато років стоїть виселене, а «кут з вежею покірно чекали неминучої погибелі».

    «При чому адміністрація навіть не сподобилася на бодай худенький парканчик, щоб оточити небезпечну для життя ділянку. І ось сталося - будинок, зведений на початку 1950-х рр. за проектом архітекторки Людмили Шкаруби, стоїть понівечений без однієї з пари чарівних веж, що, посилені рельєфом місцини, грали роль домінуючих акцентів у просторі», - сказав Короб.

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