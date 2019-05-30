Історичний Центральний гастроном на Хрещатику відреставрують за $10 млн
Будівля, як і раніше, буде виконувати торгові функції
Столична влада схвалила проект реставрації колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 архітектора Володимира Ніколаєва. Згідно з проектом відновлення, надбудовувати історичну будівлю не будуть, однак замість підвалу облаштують два підземні поверхи: на одному будуть технічні приміщення, на іншому - паркінг.
«Реставрація буде коштувати близько 10 мільйонів доларів», - говорять автори проекту.
Вони зазначають, що старовинні ковані балкони збережуть, а зруйновані в минулому столітті вітрини відтворять у первісному вигляді.
«Пам'ятник, як і раніше, буде виконувати торгові функції, а на даху будівлі буде літній майданчик з видом на Хрещатик», - розповів «Сегодня» Микола Віхарєв, один із авторів проекту.
У планах реставраторів - створення меморіальної кімнати геніального художника Михайла Врубеля, який писав свої картини в цій будівлі.
Раніше повідомлялося, що колишній Центральний гастроном на Хрещатику, що згорів у червні 2017 року, можуть перетворити на торговий комплекс. Відповідну архітектурну концепцію прийняли в листопаді минулого року.
Нагадаємо, що в 2009 році будівлю на вулиці Хрещатик 40/1 занесли до держреєстру як пам'ятник архітектури і містобудування місцевого значення.
Будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 згоріла 20 червня 2017 року.
Власник будівлі заявив, що причинами загоряння стали погодні умови, які в 20 червня відрізнялись особливою пожежонебезпечністю.
В кінці грудня 2018 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА розглянув і погодив реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення на вул. Хрещатик, 40/1.