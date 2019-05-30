Історичний Центральний гастроном на Хрещатику відреставрують за $10 млн



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Будівля на вулиці Хрещатик 40/1 після пожежі у червні 2017 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Будівля, як і раніше, буде виконувати торгові функції

Столична влада схвалила проект реставрації колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 архітектора Володимира Ніколаєва. Згідно з проектом відновлення, надбудовувати історичну будівлю не будуть, однак замість підвалу облаштують два підземні поверхи: на одному будуть технічні приміщення, на іншому - паркінг.

«Реставрація буде коштувати близько 10 мільйонів доларів», - говорять автори проекту.

Вони зазначають, що старовинні ковані балкони збережуть, а зруйновані в минулому столітті вітрини відтворять у первісному вигляді.

«Пам'ятник, як і раніше, буде виконувати торгові функції, а на даху будівлі буде літній майданчик з видом на Хрещатик», - розповів «Сегодня» Микола Віхарєв, один із авторів проекту.

У планах реставраторів - створення меморіальної кімнати геніального художника Михайла Врубеля, який писав свої картини в цій будівлі.

Раніше повідомлялося, що колишній Центральний гастроном на Хрещатику, що згорів у червні 2017 року, можуть перетворити на торговий комплекс. Відповідну архітектурну концепцію прийняли в листопаді минулого року.

Нагадаємо, що в 2009 році будівлю на вулиці Хрещатик 40/1 занесли до держреєстру як пам'ятник архітектури і містобудування місцевого значення.

Будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 згоріла 20 червня 2017 року.

Власник будівлі заявив, що причинами загоряння стали погодні умови, які в 20 червня відрізнялись особливою пожежонебезпечністю.

В кінці грудня 2018 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА розглянув і погодив реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення на вул. Хрещатик, 40/1.

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