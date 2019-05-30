  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Історичний Центральний гастроном на Хрещатику відреставрують за $10 млн

    • Розсилка
    <div class="alt">Будівля на вулиці Хрещатик 40/1 після пожежі у червні 2017 року</div> <div class="copy"></div> - Історичний Центральний гастроном на Хрещатику відреставрують за $10 млн
    Будівля на вулиці Хрещатик 40/1 після пожежі у червні 2017 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Будівля, як і раніше, буде виконувати торгові функції

    Столична влада схвалила проект реставрації колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 архітектора Володимира Ніколаєва. Згідно з проектом відновлення, надбудовувати історичну будівлю не будуть, однак замість підвалу облаштують два підземні поверхи: на одному будуть технічні приміщення, на іншому - паркінг.

    «Реставрація буде коштувати близько 10 мільйонів доларів», - говорять автори проекту.

    Читайте також

    Вони зазначають, що старовинні ковані балкони збережуть, а зруйновані в минулому столітті вітрини відтворять у первісному вигляді.

    «Пам'ятник, як і раніше, буде виконувати торгові функції, а на даху будівлі буде літній майданчик з видом на Хрещатик», - розповів «Сегодня» Микола Віхарєв, один із авторів проекту.

    У планах реставраторів - створення меморіальної кімнати геніального художника Михайла Врубеля, який писав свої картини в цій будівлі.

    Раніше повідомлялося, що колишній Центральний гастроном на Хрещатику, що згорів у червні 2017 року, можуть перетворити на торговий комплекс. Відповідну архітектурну концепцію прийняли в листопаді минулого року.

    Нагадаємо, що в 2009 році будівлю на вулиці Хрещатик 40/1 занесли до держреєстру як пам'ятник архітектури і містобудування місцевого значення.

    Будівля колишнього Центрального гастроному на Хрещатику, 40/1 згоріла 20 червня 2017 року.

    Власник будівлі заявив, що причинами загоряння стали погодні умови, які в 20 червня відрізнялись особливою пожежонебезпечністю. 

    В кінці грудня 2018 року Департамент охорони культурної спадщини КМДА розглянув і погодив реставрацію пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення на вул. Хрещатик, 40/1. 

    Читайте також матеріал 
    Читайте також
    пожежа Київ історія реконструкція будинок пам'ятник Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ