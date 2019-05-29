У центрі Вінниці оновлять фасади будинку, якщо жителі погодяться на умови



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Фасади залишаться без кондиціонерів і закритих балконів

У Вінниці планують реконструкцію фасадів будинку по вулиці Соловйова, 3, 1898 року забудови (навпроти 17-гімназії). 28 травня мешканці чотириповерхівки зустрілися з представниками департаменту міського господарства Вінницької мерії, щоб з’ясувати деякі «нюанси» капремонту.

Очільник департаменту Григорій Пурдик розповів вінничанам, що фасад утеплюватимуть з обох сторін – як зовні, так і з двору. Виконають реконструкцію покрівлі. Кошти виділяють з міського бюджету, але є певні умови. Всі балкони на зовнішньому фасаді мають бути відкритими, також мешканці повинні зняти кондиціонери.

«Там всього кілька балконів і кондиціонерів. З внутрішньої сторони таких вимог немає. Щоб приступити до робіт, потрібна згода всіх власників квартир, які мають засклені балкони і кондиціонери. Інакше, ми не будемо робити реконструкцію, а виділені кошти перекинемо на інший об’єкт – «будинок залізничників» на вулиці Замостянській», - зазначив посадовець.

Ремонті роботи обійдуться в 7 мільйонів гривень. За ці кошти також замінять шиферне покриття на металочерепицю, зроблять водостоки і конструкції, що утримуватимуть брили снігу.

У планах – встановлення воріт, які ведуть у двір.

«Буде передбачено ще встановлення архітектурних воріт в арку. Ми знайшли фото, які ворота там були раніше. Постараємося відновити їх в тому ж стилі», - додав Григорій Пурдик.

Після завершення реконструкції арку та сам будинок підсвітять.

Окремо вирішуватимуть питання з представниками бізнесу, адже на першому поверсі будівлі – магазини, кав’ярня та інші заклади.

Більшість жителів, які прийшли на збори, говорили, що будинку дійсно потрібен ремонт. Однак власники осель з кондиціонерами налаштовані не так позитивно.

Пані Ольга розповіла, що її квартира розташована із сонячної сторони і влітку неможливо обійтися без кондиціонера.

«У мене маленька дитина і влітку тут просто можна задихнутися. Як ми маємо бути», - говорить вінничанка.

Людмилі Сергіївні не сподобався варіант з ворітьми, адже, згідно проекту, хвіртки для пішоходів там не передбачається.

«Дитина як буде йти до школи? Треба, щоб був окремо заїзд для машини і окремо прохід для людей. Туристичні групи в дворі нам також не подобаються. Їх приводять кожен день і ми бачимо, що потім залишається. Все запльовано, вони тут сидять і їдять. Я намагаюся виростити квітки, а їх затоптують», - зауважує жінка.

Щодо кондиціонерів, то Григорій Пурдик наголосив: після завершення реконструкції можна буде вирішити це питання у департаменті архітектури.

Жителі будинку за адресою Соловйова, 3 мають тиждень, аби вирішити питання з балконами та кондиціонерами. Якщо всі мешканці погодяться на озвучені умови, то до кінця року планують зробити реконструкцію головного фасаду і замінити покрівлю. Внутрішній фасад залишиться на наступний рік.