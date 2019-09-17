У Києві оголосили надзвичайну пожежну небезпеку



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Рятувальники закликають негайно телефонуйте за номером «101», якщо помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях

З 17 до 20 вересня очікується пожежна небезпека 5 класу

У Києві з 17 по 20 вересня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту КМДА з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

У КМДА зазначають, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;

випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.

Рятувальники закликають негайно телефонуйте за номером «101», якщо помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях.