У Києві оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Рятувальники закликають негайно телефонуйте за номером «101», якщо помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях
З 17 до 20 вересня очікується пожежна небезпека 5 класу
У Києві з 17 по 20 вересня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту КМДА з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
У КМДА зазначають, що за умов сухої погоди розпалене багаття, кинутий непогашений сірник або недопалок можуть стати причиною великого лиха.
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Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розведення багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
Рятувальники закликають негайно телефонуйте за номером «101», якщо помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях.