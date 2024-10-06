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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Ми живемо в умовах постійного стресу. Як зберегти свою психіку

glavcom.ua
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Українці переживають найскладніший період в новітній історії країни
ілюстративне фото: Depositphotos

Чорний та білий емоційні списки під час війни

В умовах війни й постійного стресу зберігайте енергію: спрямовуйте свої емоції таргетовано!

Особистий емоційний чорний список на сьогодні:

  1. Воєнні злочинці, загалом російський режим та їх посіпаки;
  2. Ті, хто наживається під час війни і на війні та всі, хто це все покриває;
  3. Телефонні шахраї всіх мастей: від викрадачів грошей до «загонщиків» в онлайн казино;
  4. Так звані «компанії з евакуації авто». Насправді – «тилові мародери» під прикриттям;
  5. Любителі гучністю мотоцикла чи авто перевищити децибели від повітряних тривог, викликаючи у людей ПТСР.

Особистий емоційний білий список на сьогодні:

  1. Чоловіки та жінки ЗСУ та всі, хто служить у силах оборони України.
  2. Волонтери, віддані країні державні службовці, включно з дипломатами та працюючими на виробництві й ремонті озброєнь та військової техніки;
  3. Лікарі, які евакуюють, оперують, займаються реабілітацією поранених;
  4. Ті, хто систематично допомагає військовим на передовій різними способами;
  5. Міжнародні партнери України, які працюють реально на перемогу України.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна ЗСУ українці психологія

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Валерій Чалий

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