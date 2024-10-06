Ми живемо в умовах постійного стресу. Як зберегти свою психіку
Чорний та білий емоційні списки під час війни
В умовах війни й постійного стресу зберігайте енергію: спрямовуйте свої емоції таргетовано!
Особистий емоційний чорний список на сьогодні:
- Воєнні злочинці, загалом російський режим та їх посіпаки;
- Ті, хто наживається під час війни і на війні та всі, хто це все покриває;
- Телефонні шахраї всіх мастей: від викрадачів грошей до «загонщиків» в онлайн казино;
- Так звані «компанії з евакуації авто». Насправді – «тилові мародери» під прикриттям;
- Любителі гучністю мотоцикла чи авто перевищити децибели від повітряних тривог, викликаючи у людей ПТСР.
Особистий емоційний білий список на сьогодні:
- Чоловіки та жінки ЗСУ та всі, хто служить у силах оборони України.
- Волонтери, віддані країні державні службовці, включно з дипломатами та працюючими на виробництві й ремонті озброєнь та військової техніки;
- Лікарі, які евакуюють, оперують, займаються реабілітацією поранених;
- Ті, хто систематично допомагає військовим на передовій різними способами;
- Міжнародні партнери України, які працюють реально на перемогу України.
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