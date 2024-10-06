Ми живемо в умовах постійного стресу. Як зберегти свою психіку

Українці переживають найскладніший період в новітній історії країни ілюстративне фото: Depositphotos

Чорний та білий емоційні списки під час війни

В умовах війни й постійного стресу зберігайте енергію: спрямовуйте свої емоції таргетовано! Особистий емоційний чорний список на сьогодні: Воєнні злочинці, загалом російський режим та їх посіпаки; Ті, хто наживається під час війни і на війні та всі, хто це все покриває; Телефонні шахраї всіх мастей: від викрадачів грошей до «загонщиків» в онлайн казино; Так звані «компанії з евакуації авто». Насправді – «тилові мародери» під прикриттям; Любителі гучністю мотоцикла чи авто перевищити децибели від повітряних тривог, викликаючи у людей ПТСР. Особистий емоційний білий список на сьогодні: Чоловіки та жінки ЗСУ та всі, хто служить у силах оборони України. Волонтери, віддані країні державні службовці, включно з дипломатами та працюючими на виробництві й ремонті озброєнь та військової техніки; Лікарі, які евакуюють, оперують, займаються реабілітацією поранених; Ті, хто систематично допомагає військовим на передовій різними способами; Міжнародні партнери України, які працюють реально на перемогу України. Читайте також: Війни, голод, нестабільність у світі – чи буде в цих умовах оголошено Нобелівську премію миру 2024?

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