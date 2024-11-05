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Втрати ворога станом на 5 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 986-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 24-та окрема механізована бригада, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 5 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 701650 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 9208 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
  • артилерійських систем – 20150 (+29) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28278 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3587 (+0)

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 5 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 5 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 листопада

  •  У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В  Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – одне судно, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 5 листопада
Активність флоту окупантів станом на 5 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 986-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель втрати

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