Втрати ворога станом на 5 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 5 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 5 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 5 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 701650 (+1260) осіб,
- танків ‒ 9208 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18581 (+43) од,
- артилерійських систем – 20150 (+29) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18309 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28278 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+0)
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 5 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – одне судно, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 986-й день повномасштабної війни в Україні.
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