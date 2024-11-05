Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2024 року

Противник активно застосовує КАБи та артилерію

Окупанти протягом минулої доби завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні Фото: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог інтенсивно атакує позиції поблизу Покровська.

На Харківському напрямку

Загарбники впродовж минулого дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили 19 атак. Активність противник проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

31 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

В районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе наші війська відбивали 21 наступальну та штурмову дію ворога. Чотири з них ще тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 260 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили один танк, дві бойові броньовані машини, два БТР та два автомобілі. Окрім того, гармату, один БТР та один автомобіль було суттєво пошкоджено.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

За минулу добу нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Окупанти 16 разів атакували поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. Всі атаки були відбиті.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

Фото: deepstatemap

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 102-ої окремої бригади територіальної оборони, 406-ої окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 100-ої окремої механізованої бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.

Нагадаємо, триває 986-й день повномасштабної війни в Україні.