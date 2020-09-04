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    Кримінал

    У Харкові група зловмисників пограбувала бізнесмена на $1,2 мільйона

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    <p>60-річному неодноразово судимому чоловікові повідомлено про підозру у злочині</p> - У Харкові група зловмисників пограбувала бізнесмена на $1,2 мільйона

    60-річному неодноразово судимому чоловікові повідомлено про підозру у злочині

    Троє злочинців проникли в офіс і напали на власника компанії, завдаючи йому ударів і погрожуючи пістолетом

    Харківський бізнесмен став жертвою розбійного нападу.

    Про це в п'ятницю, 4 вересня, повідомила прокуратура Харківської області.

    За її даними, інцидент стався в Немишлянському районі, де троє злочинців проникли в офіс і напали на власника компанії, завдаючи йому ударів і погрожуючи пістолетом.

    Злочинці зв'язали бізнесмена, знайшли ключі від сейфа і забрали звідти $1,2 млн, €50 тис. і 500 тис. грн.

    Поліції вдалося встановити особу одного з нападників, раніше неодноразово судимого 60-річного чоловіка.

    На цей час злочинець затриманий, під процесуальним керівництвом харківської місцевої прокуратури №3 він повідомлений про підозру за ч.4 ст.187 КК.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

    До слова, СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена.

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