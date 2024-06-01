Ремонт тунелю біля станції метро «Деміївська» триває (фото)
Рух між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть відкрити до кінця літа
8 грудня у Києві було оголошено про припинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» і «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. Наразі на вказаній ділянці продовжуються ремонтні роботи.
Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що рух між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть відкрити до кінця літа.
Нагадаємо, що 29 квітня ремонт аварійної ділянки київського метро на перегоні між станціями «Деміївська» і «Либідська» вийшов на наступний ключовий етап. Аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною та прямокутною в перерізі. На новій ділянці планується влаштувати вібропоглинальне кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.
До слова, у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.
Коментарі — 0