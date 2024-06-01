Ремонт тунелю біля станції метро «Деміївська» триває (фото)

Рух між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть відкрити до кінця літа

8 грудня у Києві було оголошено про припинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» і «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро. Наразі на вказаній ділянці продовжуються ремонтні роботи.

Ремонт біля станції метро «Деміївська» фото: glavcom.ua

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що рух між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть відкрити до кінця літа.

Ремонт біля станції метро «Деміївська» фото: glavcom.ua

Нагадаємо, що 29 квітня ремонт аварійної ділянки київського метро на перегоні між станціями «Деміївська» і «Либідська» вийшов на наступний ключовий етап. Аварійну частину тунелю мають повністю замінити. Нова 27-метрова ділянка буде монолітною та прямокутною в перерізі. На новій ділянці планується влаштувати вібропоглинальне кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.

До слова, у КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Тому через кадровий голод найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки.