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Очільник столичної підземки повідомив, що жінки активно влаштовуються на роботу в метро

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Очільник столичної підземки повідомив, що жінки активно влаштовуються на роботу в метро
У пресслужбі «Київського метрополітену» зауважили, що на сьогодні доступно більше 15% вакантних посад на підприємстві
фото з відкритих джерел

Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків

У Комунальне підприємство «Київський метрополітен» активно йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста. Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.

За словам Вигівського, жінки працевлаштовуються на різні вакансії: «Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів. Сподіваємося, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки», – заявив в.о. начальника столичного метро.

Зазначається, що загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків. Вигівський додає, що ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою. 

У пресслужбі «Київського метрополітену» зауважили, що на сьогодні доступно більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро.

Нагадаємо, з понеділка, 3 червня, змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомляє КП  «Київський метрополітен». Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

Причиною таких змін став  гострий дефіцит фахівців робітничих професій у КП «Київський метрополітен». Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. 

До слова, КП «Київський метрополітен» оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Про це інформує комунальне підприємство.

Зазначається, що за результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 956 843 711,13 грн.

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Теги: Київ метро навчання жінка професії

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