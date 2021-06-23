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    У Києві патрульні виявили напакований наркотиками Smart (фото)

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    В автівці виявили пакетики з наркотичною речовиною - У Києві патрульні виявили напакований наркотиками Smart (фото)
    В автівці виявили пакетики з наркотичною речовиною
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за правопорушення, пов'язане з обігом наркотичних речовин

    Столичні патрульні затримали водія, який перевозив наркотичні речовини. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Так, на вулиці Братиславській патрульні зупинили автомобіль Smart за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки особи водія інспектори з'ясували, що чоловік потрапляв в поле зору правоохоронців за правопорушення, пов'язане з обігом наркотичних речовин.

    Водій помітно хвилювався, тож інспектори провели поверхневу перевірку автомобіля. У Smart виявили колбу з пакетиками з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

    Чоловіка затримали. Для вилучення речовини та надання правової кваліфікації його діям патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

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    У Києві патрульні виявили напакований наркотиками Smart (фото)
    У Києві патрульні виявили напакований наркотиками Smart (фото)

    Раніше повідомлялося, що в Києві затримано наркоторгівця з великою кількістю наркотиків та посвідченням співробітника одного зі столичних телеканалів.

    Також у Києві правоохоронці викрили та затримали наркокур’єра під час одержання наркотиків у поштовому відділенні.

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    Теги: Національна поліція України Київ водій наркотики автомобіль
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    У Києві патрульні виявили напакований наркотиками Smart (фото)