В Івано-Франківську хочуть переіменувати вулицю на честь померлого атлета Вірастюка



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Роман Вірастюк прожив 50 років Фото з соцмереж

Таку пропозицію у соцмережі висловив заступник керівника управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності

Мешканці Івано-Франківська запропонували назвати одну з вулиць міста на честь відомого спортсмена Романа Вірастюка.

Відомий прикарпатець помер на 51 році життя 27 липня. Роман Вірастюк був бронзовим медалістом чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк.

З пропозицією про переіменування вулиці виступив у соцмережах заступник керівника управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності Артур Прокіпчук.

«Віддаючи належне здобуткам людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем, є пропозиція назвати одну з вулиць у рідному Івано-Франківську на честь Романа Вірастюка», – пише пан Прокіпчук.

Нагадаємо, що ще 23 липня спортсмену збирали кошти на лікування, бо напередодні зробили складну операцію на серці, яка тривала 20 годин. Його стан був важким.

Однак 27 липня спортсмен помер. Уже наступного дня, 28 липня, Україна попрощалася з ним на НСК «Олімпійський». А вже згодом прощання відбулося у рідному Івано-Франківську.

Тіло Романа привезли до манежу коледжу фізичного виховання. Віддати спортсмену останню шану прийшли сотні франківців – як друзі і родичі, так і просто небайдужі люди. Поховали Романа Вірастюка на Алеї слави в Чукалівці.

Джерело: Галицький кореспондент