У Києві під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка



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На місці пожежі працювало дві одиниці пожежно-рятувальної техніки

Рятувальники знайшли труп у цегляному гаражі

У ніч на вівторок, 1 жовтня, сталася пожежа на вул. Качури, 66 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:11.

Як виявилось, займання сталося в цегляному гаражі розміром 5х3 м на території приватної садиби, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі.

О 01:48 бійці локалізували пожежу, а о 01:54 ліквідували.

На місці пожежі працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 23 до 30 вересня) столичні вогнеборці ліквідували 131 пожежу.