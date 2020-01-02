На військовому полігоні сталася пожежа: є постраждалі



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Пожежа виникла у наметі на полігоні Фото ілюстративне

Один військовослужбовець перебуває в реанімації

На військовому полігоні Широкий Лан у Миколаївській області сталася пожежа, в результаті якої постраждали військовослужбовці.

Пожежа виникла рано вранці 31 грудня в одному з наметів, в якому знаходилися військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Вогонь швидко перекинувся на сусідні намети. Про це «Новостям N» повідомили військовослужбовці однієї з військових частин, дислокованих на полігоні.

Самі військові із загорянням впоратися не змогли, довелося викликати рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями вогонь загасили.

В результаті пожежі кілька військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждав сержант 34-го батальйону територіальної оборони. З численними опіками обличчя та кінцівок, військовослужбовця доставили в Миколаївський військовий госпіталь, де він був поміщений в реанімацію. Стан потерпілого розцінюється як важкий.

Причини пожежі з'ясовуються.

Як повідомлялося, удень 31 грудня у кімнаті на 5-му поверсі 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталася пожежа.