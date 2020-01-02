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    Події в Україні

    На військовому полігоні сталася пожежа: є постраждалі

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    Пожежа виникла у наметі на полігоні&nbsp; - На військовому полігоні сталася пожежа: є постраждалі
    Пожежа виникла у наметі на полігоні 
    Фото ілюстративне

    Один військовослужбовець перебуває в реанімації

    На військовому полігоні Широкий Лан у Миколаївській області сталася пожежа, в результаті якої постраждали військовослужбовці.

    Пожежа виникла рано вранці 31 грудня в одному з наметів, в якому знаходилися військовослужбовці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Вогонь швидко перекинувся на сусідні намети. Про це «Новостям N» повідомили військовослужбовці однієї з військових частин, дислокованих на полігоні.

    Самі військові із загорянням впоратися не змогли, довелося викликати рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями вогонь загасили.

    В результаті пожежі кілька військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждав сержант 34-го батальйону територіальної оборони. З численними опіками обличчя та кінцівок, військовослужбовця доставили в Миколаївський військовий госпіталь, де він був поміщений в реанімацію. Стан потерпілого розцінюється як важкий.

    Причини пожежі з'ясовуються.

    Як повідомлялося, удень 31 грудня у кімнаті на 5-му поверсі 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталася пожежа.

    пожежа ДСНС Миколаївщина військові госпіталь
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