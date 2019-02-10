У Києві побита жінка викинулася з вікна



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За попередніми даними, жінка померла на місці

Жінка викинулася з вікна третього поверху

У Києві з вікна 3-го поверху на Повітрофлотському проспекті 48/2 викинулася з вікна жінка. Її особу встановлено, загиблій було 37 років, повідомляє «Інформатор».

Жінка загинула на місці, на її тілі є ознаки насильства. Один з очевидців повідомив поліції, що близько 11 години ця жінка сиділа на підвіконні 3-го поверху, а об 11.30 поліція отримала повідомлення, що за вказаною адресою знаходиться труп жінки.

Поліцейські дізналися, що жінка проживала у квартирі. Проте хазяїн квартири заявив, що не бачив загиблу і не знав, що вона проживала у цій квартирі.

На руках, ногах, обличчі загиблої є синці.

Загибла була раніше засуджена за розповсюдження наркотиків.

Після стрибка за жінкою хтось закрив двері. Проте поліція впевнена, що це зробив не хазяїн квартири.