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    У Києві побита жінка викинулася з вікна

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    <p>За попередніми даними, жінка померла на місці</p> <div></div> - У Києві побита жінка викинулася з вікна

    За попередніми даними, жінка померла на місці

    Жінка викинулася з вікна третього поверху

    У Києві з вікна 3-го поверху на Повітрофлотському проспекті 48/2 викинулася з вікна жінка. Її особу встановлено, загиблій було 37 років, повідомляє «Інформатор».

    Жінка загинула на місці, на її тілі є ознаки насильства. Один з очевидців повідомив поліції, що близько 11 години ця жінка сиділа на підвіконні 3-го поверху, а об 11.30 поліція отримала повідомлення, що за вказаною адресою знаходиться труп жінки.

    Поліцейські дізналися, що жінка проживала у квартирі. Проте хазяїн квартири заявив, що не бачив загиблу і не знав, що вона проживала у цій квартирі.

    На руках, ногах, обличчі загиблої є синці.

    Загибла була раніше засуджена за розповсюдження наркотиків.

    Після стрибка за жінкою хтось закрив двері. Проте поліція впевнена, що це зробив не хазяїн квартири.

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