У Києві побудують нове пожежне депо



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Столичні рятувальники щорічно здійснюють понад 20 тисяч виїздів на надзвичайні ситуації

Столиця затвердила трирічну міську програму у сфері цивільного захисту

У Києві затвердили трирічну Міську цільову програму цивільного захисту на 2020-2022 роки. Вона дасть змогу продовжити дооснащення рятувальних підрозділів і забезпечити стабільне функціонування системи цивільного захисту загалом. Про це заявив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук.

У програмі передбачені кошти на будівництво нового пожежного депо в Деснянському районі на вул. Закревського. Також передбачені видатки на придбання спеціальних пожежних автомобілів, захисного одягу, апаратів захисту органів дихання та комплектуючих, аварійно-рятувального обладнання.

«Міська цільова програма цивільного захисту на 2020-2022 рр. дасть змогу вирішити комплекс завдань для попередження надзвичайних ситуацій на території Києва. Це колосальна підтримка для столичних рятувальників. Вони кожного дня стикаються із небезпекою, захищають інших, і ми маємо зробити все від нас залежне, щоб допомогти рятувальникам ефективно виконувати свої обов’язки», – повідомив Роман Ткачук.

Керівник підрозділу повідомив, що завершує дію Міська цільова програма цивільного захисту, що була затверджена у 2017 році. За рахунок виділених коштів рятувальники отримали нову аварійно-рятувальну і пожежну техніку та оновили матеріально-технічну базу.

«Столичні рятувальники щорічно здійснюють понад 20 тисяч виїздів на надзвичайні ситуації. Саме тому дуже важливо постійно підтримувати в боєздатному стані аварійно-рятувальні та пожежні підрозділи, оснащувати їх новою технікою та спорядженням. І ми маємо пам’ятати, що наявний транспортний засіб також потребує постійного обслуговування та ремонту», – зазначив начальник Управління з питань цивільного захисту.

Ткачук прозвітував, що за рахунок Міської цільової програми у 2018 році придбано 6 рятувальних автомобілів, у 2019 – 3 пожежні телескопічні підіймачі із сполученою драбиною висотою підйому 30-35 метрів. Торік здійснено ремонт 5-ти автоцистерн, 3-х автодрабин та 1-го автомобіля повітряно-пінного гасіння. Здійснено поточний ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів аварійно-рятувальної техніки. Для зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України у Києві, придбано 109 комплектів бойового одягу, 8 дихальних апаратів на стисненому повітрі та паливно-мастильні матеріали.