У Києві почали евакуювати затримані поліцією машини



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Працюють кран-маніпулятор та екіпаж у складі водія і стропальника

Запроваджено цілодобову роботу комунальних вантажних автомобілів-евакуаторів

У Києві комунальні евакуатори почали доставляти на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«У рамках співпраці Центр організації дорожнього руху м.Києва та Управління патрульної поліції в Києві комунальники доставляють на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби», - йдеться в повідомленні.

Для виконання цього завдання у підприємстві запроваджено цілодобову роботу вантажних автомобілів-евакуаторів із краном-маніпулятором та екіпажів у складі водіїв і стропальників, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового поліса), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження».