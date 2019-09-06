Стрілянина у тролейбусі в Києві: поліція розшукує зловмисника (фото)



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Прикмети правопорушника: був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси та при собі мав чорний рюкзак Фото: Нацполіція

Двох чоловіків із вогнепальними пораненнями медики госпіталізували у лікарню

У столиці правоохоронці розшукують зловмисника, який стріляв у пасажирів тролейбуса. Внаслідок конфлікту у громадському транспорті постраждало двоє чоловіків, яких із вогнепальними пораненнями госпіталізували у лікарню. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Федорова у громадському транспорті стався конфлікт зі стріляниною. На місці події правоохоронці встановили, що між двома пасажирами у тролейбусі виникла сварка, яка переросла у штовханину. Під час інциденту один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента. На зупинці він вийшов із салону, але у конфлікт втрутився інший пасажир, який наздогнав правопорушника. Під час з`ясування стосунків на зупинці правопорушник здійснив ще три постріли у чоловіка, який заступався за потерпілого. Після цього зловмисник втік», - розповіли поліцейські.

Очевидці надали поліцейським прикмети правопорушника: був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси та при собі мав чорний рюкзак.

«Двох потерпілих, 28-ми років та 43-х років, госпіталізували. Наразі їм надають медичну допомогу, згодом буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які вони отримали. За інформацією лікарів, життю постраждалих нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 ( Хуліганство) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Поліція просить свідків події і тих, хто має інформацію щодо цієї ситуації або впізнали особу, зображену на фото, зателефонувати на 102 або за номером (063)61-00-375.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі.